OpenAI припиняє підтримку відеоплатформи Sora, - WSJ

За інформацією видання, генеральний директор компанії Сем Альтман повідомив співробітникам, що OpenAI згортатиме продукти, побудовані на її відеомоделях. Йдеться не лише про споживчий застосунок Sora, а й про версію для розробників, а також про відмову від підтримки відеофункціоналу в ChatGPT.

Такий крок пов’язують зі зміною стратегії компанії. OpenAI хоче спрямувати обчислювальні ресурси та частину ключових команд на продукти для бізнесу, програмістів і так звані агентні системи.

Альтман зазначив, що команда Sora тепер зосередиться на пріоритетних довгострокових проєктах, таких як робототехніка.

Крім того, компанія оголосила про намір об’єднати застосунок ChatGPT, інструмент для програмування Codex і браузер в один "супердодаток". У OpenAI розраховують, що це дозволить сконцентрувати зусилля навколо одного головного продукту.