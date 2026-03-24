OpenAI припиняє підтримку відеоплатформи Sora, - WSJ

23:11 24.03.2026 Вт
2 хв
Тепер OpenAI зосередиться на продуктах для бізнесу та програмістів
aimg Марія Науменко
фото: OpenAI припиняє підтримку Sora (Getty Images)

OpenAI планує припинити підтримку відеоплатформи Sora, а також пов’язаних із нею продуктів для розробників і відеофункцій у ChatGPT.

За інформацією видання, генеральний директор компанії Сем Альтман повідомив співробітникам, що OpenAI згортатиме продукти, побудовані на її відеомоделях. Йдеться не лише про споживчий застосунок Sora, а й про версію для розробників, а також про відмову від підтримки відеофункціоналу в ChatGPT.

Такий крок пов’язують зі зміною стратегії компанії. OpenAI хоче спрямувати обчислювальні ресурси та частину ключових команд на продукти для бізнесу, програмістів і так звані агентні системи.

Альтман зазначив, що команда Sora тепер зосередиться на пріоритетних довгострокових проєктах, таких як робототехніка.

Крім того, компанія оголосила про намір об’єднати застосунок ChatGPT, інструмент для програмування Codex і браузер в один "супердодаток". У OpenAI розраховують, що це дозволить сконцентрувати зусилля навколо одного головного продукту.

Нагадаємо, OpenAI запустила Sora у вересні минулого року як платформу для створення та поширення відео, згенерованих штучним інтелектом. Проєкт просували як один із найгучніших споживчих продуктів компанії, а сам сервіс мав соціальний фід у стилі TikTok, де користувачі могли ділитися створеним контентом.

