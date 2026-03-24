OpenAI прекращает поддержку видеоплатформы Sora, - WSJ

По информации издания, генеральный директор компании Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что OpenAI будет сворачивать продукты, построенные на ее видеомоделях. Речь идет не только о потребительском приложении Sora, но и о версии для разработчиков, а также об отказе от поддержки видеофункционала в ChatGPT.

Такой шаг связывают с изменением стратегии компании. OpenAI хочет направить вычислительные ресурсы и часть ключевых команд на продукты для бизнеса, программистов и так называемые агентные системы.

Альтман отметил, что команда Sora теперь сосредоточится на приоритетных долгосрочных проектах, таких как робототехника.

Кроме того, компания объявила о намерении объединить приложение ChatGPT, инструмент для программирования Codex и браузер в одно "суперприложение". В OpenAI рассчитывают, что это позволит сконцентрировать усилия вокруг одного главного продукта.