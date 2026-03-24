OpenAI прекращает поддержку видеоплатформы Sora, - WSJ

23:11 24.03.2026 Вт
2 мин
Теперь OpenAI сосредоточится на продуктах для бизнеса и программистов
aimg Мария Науменко
фото: OpenAI прекращает поддержку Sora (Getty Images)

OpenAI планирует прекратить поддержку видеоплатформы Sora, а также связанных с ней продуктов для разработчиков и видеофункций в ChatGPT.

По информации издания, генеральный директор компании Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что OpenAI будет сворачивать продукты, построенные на ее видеомоделях. Речь идет не только о потребительском приложении Sora, но и о версии для разработчиков, а также об отказе от поддержки видеофункционала в ChatGPT.

Такой шаг связывают с изменением стратегии компании. OpenAI хочет направить вычислительные ресурсы и часть ключевых команд на продукты для бизнеса, программистов и так называемые агентные системы.

Альтман отметил, что команда Sora теперь сосредоточится на приоритетных долгосрочных проектах, таких как робототехника.

Кроме того, компания объявила о намерении объединить приложение ChatGPT, инструмент для программирования Codex и браузер в одно "суперприложение". В OpenAI рассчитывают, что это позволит сконцентрировать усилия вокруг одного главного продукта.

Напомним, OpenAI запустила Sora в сентябре прошлого года как платформу для создания и распространения видео, сгенерированных искусственным интеллектом. Проект продвигали как один из самых громких потребительских продуктов компании, а сам сервис имел социальный фид в стиле TikTok, где пользователи могли делиться созданным контентом.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИскусственный интеллект