ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

OpenAI припиняє підтримку відеоплатформи Sora, - WSJ

23:11 24.03.2026 Вт
2 хв
Тепер OpenAI зосередиться на продуктах для бізнесу та програмістів
aimg Марія Науменко
OpenAI планує припинити підтримку відеоплатформи Sora, а також пов’язаних із нею продуктів для розробників і відеофункцій у ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, генеральний директор компанії Сем Альтман повідомив співробітникам, що OpenAI згортатиме продукти, побудовані на її відеомоделях. Йдеться не лише про споживчий застосунок Sora, а й про версію для розробників, а також про відмову від підтримки відеофункціоналу в ChatGPT.

Такий крок пов’язують зі зміною стратегії компанії. OpenAI хоче спрямувати обчислювальні ресурси та частину ключових команд на продукти для бізнесу, програмістів і так звані агентні системи.

Альтман зазначив, що команда Sora тепер зосередиться на пріоритетних довгострокових проєктах, таких як робототехніка.

Крім того, компанія оголосила про намір об’єднати застосунок ChatGPT, інструмент для програмування Codex і браузер в один "супердодаток". У OpenAI розраховують, що це дозволить сконцентрувати зусилля навколо одного головного продукту.

Нагадаємо, OpenAI запустила Sora у вересні минулого року як платформу для створення та поширення відео, згенерованих штучним інтелектом. Проєкт просували як один із найгучніших споживчих продуктів компанії, а сам сервіс мав соціальний фід у стилі TikTok, де користувачі могли ділитися створеним контентом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Штучний інтелект
Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
Аналітика
