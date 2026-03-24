OpenAI прекращает поддержку видеоплатформы Sora, - WSJ

OpenAI планирует прекратить поддержку видеоплатформы Sora, а также связанных с ней продуктов для разработчиков и видеофункций в ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, генеральный директор компании Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что OpenAI будет сворачивать продукты, построенные на ее видеомоделях. Речь идет не только о потребительском приложении Sora, но и о версии для разработчиков, а также об отказе от поддержки видеофункционала в ChatGPT.

Такой шаг связывают с изменением стратегии компании. OpenAI хочет направить вычислительные ресурсы и часть ключевых команд на продукты для бизнеса, программистов и так называемые агентные системы.

Альтман отметил, что команда Sora теперь сосредоточится на приоритетных долгосрочных проектах, таких как робототехника.

Кроме того, компания объявила о намерении объединить приложение ChatGPT, инструмент для программирования Codex и браузер в одно "суперприложение". В OpenAI рассчитывают, что это позволит сконцентрировать усилия вокруг одного главного продукта.