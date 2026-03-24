ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

OpenAI прекращает поддержку видеоплатформы Sora, - WSJ

23:11 24.03.2026 Вт
2 мин
Теперь OpenAI сосредоточится на продуктах для бизнеса и программистов
aimg Мария Науменко
OpenAI прекращает поддержку видеоплатформы Sora, - WSJ фото: OpenAI прекращает поддержку Sora (Getty Images)

OpenAI планирует прекратить поддержку видеоплатформы Sora, а также связанных с ней продуктов для разработчиков и видеофункций в ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, генеральный директор компании Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что OpenAI будет сворачивать продукты, построенные на ее видеомоделях. Речь идет не только о потребительском приложении Sora, но и о версии для разработчиков, а также об отказе от поддержки видеофункционала в ChatGPT.

Такой шаг связывают с изменением стратегии компании. OpenAI хочет направить вычислительные ресурсы и часть ключевых команд на продукты для бизнеса, программистов и так называемые агентные системы.

Альтман отметил, что команда Sora теперь сосредоточится на приоритетных долгосрочных проектах, таких как робототехника.

Кроме того, компания объявила о намерении объединить приложение ChatGPT, инструмент для программирования Codex и браузер в одно "суперприложение". В OpenAI рассчитывают, что это позволит сконцентрировать усилия вокруг одного главного продукта.

Напомним, OpenAI запустила Sora в сентябре прошлого года как платформу для создания и распространения видео, сгенерированных искусственным интеллектом. Проект продвигали как один из самых громких потребительских продуктов компании, а сам сервис имел социальный фид в стиле TikTok, где пользователи могли делиться созданным контентом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
