OpenAI представила GPT 5.5: що змінилося і чому це важливо

Співзасновник і президент OpenAI Грег Брокман заявив, що нова модель GPT 5.5 здатна самостійно вирішувати завдання без детальних інструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

"Вона просто розбирається, розв'язує проблему, має справу з неоднозначністю", - зазначив Брокман, наголошуючи, що взаємодія з системою стала більш природною.

За словами представників OpenAI, ключовою відмінністю GPT 5.5 стала здатність самостійно орієнтуватися в завданні без докладних вказівок.

Серед можливостей моделі - робота з електронною поштою, таблицями, календарями та іншими інструментами, що дає змогу виконувати команди користувача безпосередньо на комп'ютері.

У компанії зазначають, що нова версія ШІ краще справляється із завданнями в науковій сфері, допомагає оптимізувати процеси розроблення програмного забезпечення і виконує складніші операції.

Розробка стала частиною стратегії посилення позицій на тлі конкуренції з іншими гравцями ринку, зокрема Anthropic, яка активно працює з корпоративними клієнтами.

