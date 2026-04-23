ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Бізнес » Tech

OpenAI представила GPT 5.5: що змінилося і чому це важливо

22:43 23.04.2026 Чт
2 хв
Проєкт реалізовано в рамках курсу на зміцнення позицій компанії в умовах зростаючої конкуренції на ринку
aimg Анастасія Никончук
Фото: OpenAI (GettyImages)

Співзасновник і президент OpenAI Грег Брокман заявив, що нова модель GPT 5.5 здатна самостійно вирішувати завдання без детальних інструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Нова модель для складних завдань

Компанія OpenAI представила оновлену модель штучного інтелекту GPT 5.5, орієнтовану на виконання завдань за мінімальної участі користувача.

Розробка стала частиною стратегії посилення позицій на тлі конкуренції з іншими гравцями ринку, зокрема Anthropic, яка активно працює з корпоративними клієнтами.

Фокус на бізнес та автоматизацію

У компанії зазначають, що нова версія ШІ краще справляється із завданнями в науковій сфері, допомагає оптимізувати процеси розроблення програмного забезпечення і виконує складніші операції.

Серед можливостей моделі - робота з електронною поштою, таблицями, календарями та іншими інструментами, що дає змогу виконувати команди користувача безпосередньо на комп'ютері.

Як змінився підхід до роботи

За словами представників OpenAI, ключовою відмінністю GPT 5.5 стала здатність самостійно орієнтуватися в завданні без докладних вказівок.

"Вона просто розбирається, розв'язує проблему, має справу з неоднозначністю", - зазначив Брокман, наголошуючи, що взаємодія з системою стала більш природною.

Нагадуємо, що дослідники з MIT звернули увагу на зниження здатності студентів до запам'ятовування інформації через використання ШІ, а також на те, що мотиваційні листи здобувачів стають менш змістовними. За даними нових робіт, передача частини розумових процесів алгоритмам може нести довгострокові ризики для когнітивного здоров'я.

Зазначимо, щокомпанія OpenAI представила систему штучного інтелекту, здатну виконувати завдання на комп'ютері у фоновому режимі, фактично відтворюючи дії користувача.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
Аналітика
