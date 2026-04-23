OpenAI представила GPT 5.5: что изменилось и почему это важно
Сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман заявил, что новая модель GPT 5.5 способна самостоятельно решать задачи без детальных инструкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Новая модель для сложных задач
Компания OpenAI представила обновленную модель искусственного интеллекта GPT 5.5, ориентированную на выполнение задач с минимальным участием пользователя.
Разработка стала частью стратегии усиления позиций на фоне конкуренции с другими игроками рынка, в частности Anthropic, которая активно работает с корпоративными клиентами.
Фокус на бизнес и автоматизацию
В компании отмечают, что новая версия ИИ лучше справляется с задачами в научной сфере, помогает оптимизировать процессы разработки программного обеспечения и выполняет более сложные операции.
Среди возможностей модели — работа с электронной почтой, таблицами, календарями и другими инструментами, что позволяет выполнять команды пользователя непосредственно на компьютере.
Как изменился подход к работе
По словам представителей OpenAI, ключевым отличием GPT 5.5 стала способность самостоятельно ориентироваться в задаче без подробных указаний.
"Она просто разбирается, решает проблему, имеет дело с неоднозначностью", — отметил Брокман, подчеркивая, что взаимодействие с системой стало более естественным.
Напоминаем, что исследователи из MIT обратили внимание на снижение способности студентов к запоминанию информации из-за использования ИИ, а также на то, что мотивационные письма соискателей становятся менее содержательными. По данным новых работ, передача части мыслительных процессов алгоритмам может нести долгосрочные риски для когнитивного здоровья.
Отметим, что компания OpenAI представила систему искусственного интеллекта, способную выполнять задачи на компьютере в фоновом режиме, фактически воспроизводя действия пользователя.