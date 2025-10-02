OpenAI обійшла SpaceX і досягла рекордної вартості серед стартапів, - FT

Продаж вторинних акцій дає нинішнім і колишнім співробітникам OpenAI можливість продати приблизно 6,6 млрд доларів своїх акцій, повідомила людина, близька до компанії.

У липні SpaceX Ілона Маска оцінювалася інвесторами в 400 млрд доларів.

Раніше OpenAI оцінювалася в 300 млрд доларів у рамках фінансування на 40 млрд доларів, яке очолила японська група SoftBank у березні.

Через кілька місяців після цього керівництво почало обговорювати з інвесторами продаж акцій співробітників за значно вищою оцінкою, повідомили джерела, знайомі з планами стартапу.

Хто придбав акції

Співробітники продали свої акції інвесторам, включно з Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі і T Rowe Price, повідомило джерело.

OpenAI дозволила співробітникам продати до 10 млрд доларів своїх акцій, але багато хто вирішив не продавати, зазначило джерело, пояснивши це впевненістю співробітників у майбутньому компанії. За словами співрозмовника, інвестори хотіли придбати акції на суму понад 10 млрд доларів.

Попит на штучний інтелект

Продаж акцій демонструє високий інтерес інвесторів до стартапів у сфері ШІ. Інвестори вкладаються в перспективні компанії, сподіваючись, що провідну компанію галузі в підсумку буде оцінено в трильйони доларів.

Минулого місяця виробник чипів Nvidia оголосив про плани інвестувати до 100 млрд доларів в OpenAI в обмін на використання стартапом до 10 гігават обчислювальних потужностей із застосуванням AI-чипів Nvidia.

Фінансові показники OpenAI

З моменту запуску чат-бота ChatGPT наприкінці 2022 року щорічний повторюваний дохід OpenAI - показник очікуваних доходів від підписок, який часто використовують стартапи - зріс до 12 млрд доларів.

Компанія прогнозує, що до кінця 2025 року щорічний повторюваний дохід перевищить 20 млрд доларів, повідомила людина, знайома з фінансовими показниками OpenAI.