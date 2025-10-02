OpenAI обійшла SpaceX і досягла рекордної вартості серед стартапів, - FT

OpenAI завершила угоду, яка оцінює компанію в 500 млрд доларів. Це дає їй змогу обійти SpaceX Ілона Маска і стати найдорожчою приватною компанією у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Продаж вторинних акцій дає нинішнім і колишнім співробітникам OpenAI можливість продати приблизно 6,6 млрд доларів своїх акцій, повідомила людина, близька до компанії.
У липні SpaceX Ілона Маска оцінювалася інвесторами в 400 млрд доларів.
Раніше OpenAI оцінювалася в 300 млрд доларів у рамках фінансування на 40 млрд доларів, яке очолила японська група SoftBank у березні.
Через кілька місяців після цього керівництво почало обговорювати з інвесторами продаж акцій співробітників за значно вищою оцінкою, повідомили джерела, знайомі з планами стартапу.
Співробітники продали свої акції інвесторам, включно з Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі і T Rowe Price, повідомило джерело.
OpenAI дозволила співробітникам продати до 10 млрд доларів своїх акцій, але багато хто вирішив не продавати, зазначило джерело, пояснивши це впевненістю співробітників у майбутньому компанії. За словами співрозмовника, інвестори хотіли придбати акції на суму понад 10 млрд доларів.
Продаж акцій демонструє високий інтерес інвесторів до стартапів у сфері ШІ. Інвестори вкладаються в перспективні компанії, сподіваючись, що провідну компанію галузі в підсумку буде оцінено в трильйони доларів.
Минулого місяця виробник чипів Nvidia оголосив про плани інвестувати до 100 млрд доларів в OpenAI в обмін на використання стартапом до 10 гігават обчислювальних потужностей із застосуванням AI-чипів Nvidia.
З моменту запуску чат-бота ChatGPT наприкінці 2022 року щорічний повторюваний дохід OpenAI - показник очікуваних доходів від підписок, який часто використовують стартапи - зріс до 12 млрд доларів.
Компанія прогнозує, що до кінця 2025 року щорічний повторюваний дохід перевищить 20 млрд доларів, повідомила людина, знайома з фінансовими показниками OpenAI.
Приватна компанія - це організація, акції якої належать обмеженій кількості інвесторів, таких як засновники, венчурні капіталісти або приватні інвестори. Ці акції не торгуються на фондових ринках, і компанія не зобов'язана розкривати фінансову інформацію широкому загалу. Приватні компанії часто мають гнучкішу структуру управління та меншу кількість регулюючих вимог.
Публічна компанія - це організація, чиї акції розміщені на фондових біржах і доступні для купівлі широкою публікою. Публічні компанії зобов'язані дотримуватися суворих вимог до звітності та розкриття інформації, що забезпечує прозорість для інвесторів. Вони можуть залучати капітал через продаж акцій або облігацій на фінансових ринках.
Станом на вересень 2025 року, найбільшими компаніями світу за ринковою капіталізацією є:
NVIDIA - ринкова капіталізація становить 3,3 трлн доларів. NVIDIA продовжує домінувати в сегменті графічних процесорів і обчислювальних платформ для штучного інтелекту
Apple - ринкова капіталізація становить 3,0 трлн доларів. Компанія продовжує домінувати у сфері споживчих технологій, завдяки стійкому попиту на iPhone і сервісні підписки.
Microsoft - ринкова капіталізація близько 2,8 трлн доларів Microsoft зміцнює свої позиції в хмарних сервісах і корпоративному програмному забезпеченні, а також активно розвиває штучний інтелект.