ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple готує iOS 26.1: коли вийде і які функції отримає ваш iPhone

Середа 01 жовтня 2025 13:35
UA EN RU
Apple готує iOS 26.1: коли вийде і які функції отримає ваш iPhone Коли вийде iOS 26.1 і які нові функції готує Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Цього тижня Apple випустила оновлення iOS 26.0.1 з виправленнями помилок, проте користувачі чекають на значно більший реліз - iOS 26.1. Зараз система проходить бета-тестування, а публічний запуск очікують уже наприкінці жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Коли чекати iOS 26.1

Apple не називає точних дат релізу, але компанія зазвичай дотримується стійкого графіка. Оновлення ".1" останніх років виходили наприкінці жовтня:

  • iOS 18.1 - 28 жовтня (понеділок)
  • iOS 17.1 - 25 жовтня (середа)
  • iOS 16.1 - 24 жовтня (понеділок).

З огляду на цей цикл, iOS 26.1 з великою ймовірністю вийде 27 жовтня (понеділок), хоча реліз може відбутися трохи раніше або пізніше - в період з 20 по 27 жовтня.

Які нові функції з'являться в iOS 26.1

Крім усунення багів, оновлення принесе низку нових можливостей:

  • Apple Intelligence: розширення підтримки ШІ-функцій відразу на вісім нових мов
  • AirPods Live Translation: додається підтримка ще п'яти мов для функції "живого" перекладу
  • Apple Music: новий свайп-жест для швидкої зміни треків
  • Фото, Календар і Телефон: поліпшення інтерфейсу, включно з оновленим повзунком для відтворення відео в "Фото".

Apple зазначає, що це лише перша версія бета-тесту, і до публічного релізу список функцій може розширитися.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iOS
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні