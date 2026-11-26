Як працюватимуть об'єднані Chat та Work і спільний ліміт?

У вівторок, 24 листопада, керівник напряму продуктів OpenAI Тібо Сутьо повідомив у X, що компанія почала впроваджувати об'єднаний формат Chat та Work для невеликої групи підписників тарифу Pro. Цьому передувало повідомлення про майбутнє об'єднання, яке OpenAI надіслала користувачам електронною поштою.

За словами розробників, у новій системі Chat і Work отримають єдиний лічильник використання в межах ChatGPT, але є ключові винятки:

Розмови з використанням моделі Instant залишатимуться безлімітними та не зараховуватимуться до спільного ліміту.

Користувачі зможуть продовжувати спілкуватися через Instant навіть після вичерпання основного ліміту використання.

Більшість підписників не повинна зіткнутися з частішими скиданнями лімітів, але невелика частина найактивніших користувачів може досягати їх швидше.

За даними довідкової сторінки OpenAI, після стартового тестування на невеликій аудиторії компанія планує ширше запровадити спільні ліміти використання у грудні.

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Причини змін та занепокоєння користувачів

Частина підписників у соцмережах та на форумі спільноти OpenAI висловила занепокоєння тим, що об'єднання лімітів для Chat і Work може зменшити їхній доступ до просунутих моделей міркувань за незмінної вартості підписки.

У компанії зазначили, що й надалі працюватимуть над підвищенням ефективності, аби користувачі отримували більше можливостей у межах своїх тарифів.

Такий крок OpenAI відбувається на тлі зростання витрат на інфраструктуру та підвищеного попиту на потужні моделі, що створює додаткове навантаження на обчислювальні ресурси розробників ШІ.

Водночас поєднання звичайного чату та робочих інструментів в одному інтерфейсі має спростити роботу з ChatGPT, щоб користувачам не доводилося перемикатися між вкладками під час переходу від діалогів до складніших завдань - аналогічно до того, як у вересні Anthropic об'єднала сервіс Claude та робочий інструмент Cowork в одному інтерфейсі.