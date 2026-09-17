ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Велике оновлення Claude: Anthropic об'єднала чат, Cowork та Design в один інтерфейс

12:08 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Велике оновлення Claude: Anthropic об'єднала чат, Cowork та Design в один інтерфейс Anthropic представила єдину платформу з інструментами Docs та Slides (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Claude більше не змушуватиме користувачів шукати потрібний режим для кожного завдання. Anthropic об'єднала звичайний чат, агентний Cowork, Claude Design та Artifacts в єдиний інтерфейс. Мета - спростити робочу рутину з ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Створення документів та презентацій у вікні чату

У межах оновлення користувачі отримали прямий доступ до генерації та редагування повноцінних робочих матеріалів через нові функції Claude Docs та Claude Slides.

Асистент здатен формувати аналітичні довідки або текстові звіти просто у вікні листування.

Створені документи початково залишаються приватними, проте їх можна поширювати за посиланням для спільної роботи, редагувати на мобільних пристроях, а також вільно експортувати у формати Google Docs або Microsoft Word.

Аналогічні зміни торкнулися і візуального контенту: для створення презентаційних матеріалів більше не потрібно переходити в окремий модуль Claude Design.

За запитом користувача штучний інтелект генерує слайди безпосередньо у діалозі, дозволяє редагувати їхні елементи та завантажувати підсумковий результат у форматах PowerPoint або PDF.

Процес можна розпочати на десктопі, а відстежувати прогрес чи вносити корективи - вже через мобільний додаток.

Читайте більше: ШІ знає про ваші проєкти: Claude отримав спільну пам'ять між чатами

Інтегроване робоче середовище та автоматичний роутинг

Раніше створені в окремих модулях матеріали не переносилися між вкладками, це ускладнювало виконання складних комплексних завдань.

Завдяки оновленому шару пам'яті режиму Cowork, сервіс відтепер зберігає контекст розмови, має доступ до підключених джерел даних і здатний одночасно аналізувати інформацію, готувати текст та формувати слайди в межах однієї сесії.

Розгортання нового інтерфейсу вже розпочалося для передплатників тарифних планів Pro та Max на веб-версії, десктопних і мобільних платформах.

Користувачі безоплатного тарифу та корпоративних пакетів Team отримають доступ до оновленого функціоналу найближчим часом.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
СБУ вгатила по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові (відео)
СБУ вгатила по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові (відео)
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла