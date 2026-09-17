Велике оновлення Claude: Anthropic об'єднала чат, Cowork та Design в один інтерфейс

Claude більше не змушуватиме користувачів шукати потрібний режим для кожного завдання. Anthropic об'єднала звичайний чат, агентний Cowork, Claude Design та Artifacts в єдиний інтерфейс. Мета - спростити робочу рутину з ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Створення документів та презентацій у вікні чату

У межах оновлення користувачі отримали прямий доступ до генерації та редагування повноцінних робочих матеріалів через нові функції Claude Docs та Claude Slides.

Асистент здатен формувати аналітичні довідки або текстові звіти просто у вікні листування.

Створені документи початково залишаються приватними, проте їх можна поширювати за посиланням для спільної роботи, редагувати на мобільних пристроях, а також вільно експортувати у формати Google Docs або Microsoft Word.

Аналогічні зміни торкнулися і візуального контенту: для створення презентаційних матеріалів більше не потрібно переходити в окремий модуль Claude Design.

За запитом користувача штучний інтелект генерує слайди безпосередньо у діалозі, дозволяє редагувати їхні елементи та завантажувати підсумковий результат у форматах PowerPoint або PDF.

Процес можна розпочати на десктопі, а відстежувати прогрес чи вносити корективи - вже через мобільний додаток.

Інтегроване робоче середовище та автоматичний роутинг

Раніше створені в окремих модулях матеріали не переносилися між вкладками, це ускладнювало виконання складних комплексних завдань.

Завдяки оновленому шару пам'яті режиму Cowork, сервіс відтепер зберігає контекст розмови, має доступ до підключених джерел даних і здатний одночасно аналізувати інформацію, готувати текст та формувати слайди в межах однієї сесії.

Розгортання нового інтерфейсу вже розпочалося для передплатників тарифних планів Pro та Max на веб-версії, десктопних і мобільних платформах.

Користувачі безоплатного тарифу та корпоративних пакетів Team отримають доступ до оновленого функціоналу найближчим часом.