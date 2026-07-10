OpenAI і Google надали доступ до ШІ компаніям із чорного списку Пентагону

Через недосконалість експортного законодавства США такий трансфер технологій залишався легальним, проте інцидент уже змусив Вашингтон готувати нові жорсткі обмеження.

Сінгапурський транзит

Головною причиною того, що американські технології безперешкодно потрапляли до рук прямих геополітичних конкурентів, стала прогалина у системі експортного контролю.

Чинні обмеження уряду США детально регламентують постачання потужних напівпровідників та чипів, однак майже не регулюють доступ до хмарного програмного забезпечення за межами материкового Китаю. Цим і скористалися азіатські конгломерати.

Китайські материнські компанії офіційно внесені до оборонного списку 1260H через фінансування та підтримку армії КНР. Проте їхні закордонні філії у Сінгапурі та Гонконзі продовжували купувати ШІ-послуги на законних підставах.

OpenAI та Google підтвердили надання сервісів цим структурам, зазначивши, що діяли суворо в межах чинного правового поля, оскільки географічні обмеження не дозволяють повністю заблокувати доступ для "досвідчених іноземних користувачів".

Крадіжка технологій та реакція розробників

Ситуація загострилася після того, як фахівці з кібербезпеки OpenAI зафіксували підозрілу активність з боку акаунтів, пов'язаних із компанією Alibaba.

Спеціалісти виявили ознаки так званої "дистиляції" - процесу, під час якого розробники використовують готові відповіді та логіку передової американської моделі для таємного навчання та вдосконалення власних конкуруючих систем.

Після виявлення цієї схеми позиції розробників розділилися:

OpenAI заблокувала доступ для всіх пов'язаних з Alibaba користувачів свого API та офіційно передала звіт про інцидент уряду США;

Google обмежилася нагадуванням, що її правила використання у Сінгапурі та Гонконзі прямо забороняють дистиляцію, хоча визнала безпорадність перед обходом контролю;

Компанія Anthropic обрала найбільш безкомпромісний шлях і повністю заборонила китайським фірмам та будь-яким їхнім закордонним структурам користуватися своїми нейромережами.

Прецедент посилив тиск на Білий дім із вимогою негайно запровадити проти передового софту такі ж суворі санкції, які раніше заблокували продаж Китаю сучасного заліза та мікросхем.