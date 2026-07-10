OpenAI и Google предоставили доступ к ИИ компаниям из черного списка Пентагона

OpenAI и Google оказались в центре скандала из-за предоставления доступа к своим передовым ШИ-моделям китайским корпорациям из черного списка Пентагона. Сотрудничество проходило через дочерние структуры гигантов Alibaba, Baidu и Tencent.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Из-за несовершенства экспортного законодательства США такой трансфер технологий оставался легальным, однако инцидент уже заставил Вашингтон готовить новые жесткие ограничения.
Главной причиной того, что американские технологии беспрепятственно попадали в руки прямых геополитических конкурентов, стал пробел в системе экспортного контроля.
Действующие ограничения правительства США подробно регламентируют поставки мощных полупроводников и чипов, однако почти не регулируют доступ к облачному программному обеспечению за пределами материкового Китая. Этим и пользовались азиатские конгломераты.
Китайские материнские компании официально внесены в оборонный список 1260H через финансирование и поддержку армии КНР. Однако их зарубежные филиалы в Сингапуре и Гонконге продолжали покупать ИИ-услуги по законным основаниям.
OpenAI и Google подтвердили предоставление сервисов этим структурам , отметив, что действовали строго в пределах действующего правового поля, поскольку географические ограничения не позволяют полностью заблокировать доступ для "опытных иностранных пользователей".
Ситуация обострилась после того, как специалисты по кибербезопасности OpenAI зафиксировали подозрительную активность со стороны аккаунтов, связанных с Alibaba.
Специалисты выявили признаки так называемой "дистилляции" - процесса, в ходе которого разработчики используют готовые ответы и логику передовой американской модели для тайного обучения и совершенствования собственных конкурирующих систем .
После обнаружения этой схемы позиции разработчиков разделились:
OpenAI заблокировала доступ для всех связанных с Alibaba пользователей своего API и официально передала отчет об инциденте правительству США;
Google ограничилась напоминанием, что ее правила использования в Сингапуре и Гонконге прямо запрещают дистилляцию, хотя признала беспомощность перед обходом контроля;
Компания Anthropic выбрала наиболее бескомпромиссный путь и полностью запретила китайским фирмам и любым их зарубежным структурам использовать свои нейросети.
Прецедент усилил давление на Белый дом с требованием немедленно ввести против передового софта такие же строгие санкции, ранее заблокировавшие продажу Китая современного железа и микросхем.