OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функції

Вівторок 07 жовтня 2025 12:50
UA EN RU
OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функції ChatGPT тепер уміє запускати сторонні сервіси прямо в чаті (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI представила нові інтеграції, які дають змогу керувати сторонніми сервісами прямо з ChatGPT. Тепер користувачі можуть, наприклад, створити плейлист у Spotify або знайти нерухомість на Zillow, не залишаючи вікно чат-бота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

По суті, це нагадує "міні-додатки", вбудовані в платформи на кшталт Telegram або Discord, або розширення для Dynamic Island на iPhone, але з елементами штучного інтелекту. Користувач продовжує спілкуватися з ChatGPT, паралельно задаючи йому команди для взаємодії з іншими сервісами.

Spotify

Інтеграція зі Spotify дає змогу зв'язати акаунт із ChatGPT і шукати музику, альбоми або створювати персональні плейлисти. Можна, наприклад, попросити ШІ скласти добірку з улюбленими альтернативними рок-гуртами або порекомендувати подкасти за темою розмови.

Користувачі безкоштовної версії Spotify отримають доступ до наявних плейлистів - на кшталт New Music Friday або Discover Weekly, а підписники Premium зможуть створювати повністю персоналізовані треки.

OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функціїІнтерфейс Spotify (gif: Spotify)

Canva

Застосунок Canva всередині ChatGPT дає змогу створювати, переглядати і редагувати дизайн прямо в інтерфейсі чат-бота. Досить написати: "Створи пост для Instagram про майбутній розпродаж" - і ChatGPT згенерує готовий макет, який можна доопрацювати за допомогою підказок. Готовий дизайн можна відкрити в Canva для подальшого редагування.

OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функціїІнтерфейс Canva (gif: Canva)

Figma

Інтеграція з Figma розширює можливості для візуалізації даних. ChatGPT може пропонувати варіанти діаграм, редагувати наявні схеми або допомагати з ідеями візуалізації.

За необхідності користувач може перейти до редагування в самій Figma однією кнопкою.

OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функціїІнтерфейс Figma (фото: Figma)

Expedia

Інтеграція з Expedia дає змогу планувати поїздки просто в чаті. Наприклад, можна запитати "Готель у Парижі до 400 доларів у листопаді" - і ChatGPT запропонує варіанти розміщення, перельоти й актуальні ціни. Аналогічний інструмент запустила і Booking.com.

OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функціїІнтерфейс Expedia (фото: OpenAI)

Coursera

За допомогою інтеграції Coursera користувачі зможуть отримувати доступ до навчальних матеріалів платформи, відео та курсів. ChatGPT може рекомендувати контент за темою розмови або підбирати лекції за запитом користувача.

OpenAI додала додатки в ChatGPT: як використовувати нові функціїІнтерфейс Coursera (фото: OpenAI)

Плани OpenAI щодо розвитку інтеграцій

Найближчим часом OpenAI планує додати підтримку нових застосунків, зокрема Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor і AllTrails. Поки що ці функції недоступні користувачам у країнах ЄС.

Пізніше цього року компанія відкриє можливість стороннім розробникам створювати власні додатки для ChatGPT. Вони будуть опубліковані в спеціальному каталозі.

Згідно з керівництвом OpenAI, всі інтеграції мають бути зрозумілими, корисними і безпечними, а також приносити реальну користь користувачеві - наприклад, допомагати з бронюванням, замовленням їжі, відстеженням доставки або перевіркою доступності послуг. Використання застосунків для реклами, складних сценаріїв або недоречних повідомлень буде заборонено.

