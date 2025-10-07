OpenAI добавила приложения в ChatGPT: как использовать новые функции

Компания OpenAI представила новые интеграции, которые позволяют управлять сторонними сервисами прямо из ChatGPT. Теперь пользователи могут, например, создать плейлист в Spotify или найти недвижимость на Zillow, не покидая окно чат-бота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

По сути, это напоминает "мини-приложения", встроенные в платформы вроде Telegram или Discord, или расширения для Dynamic Island на iPhone, но с элементами искусственного интеллекта. Пользователь продолжает общаться с ChatGPT, параллельно задавая ему команды для взаимодействия с другими сервисами.

Spotify

Интеграция со Spotify позволяет связать аккаунт с ChatGPT и искать музыку, альбомы или создавать персональные плейлисты. Можно, например, попросить ИИ составить подборку с любимыми альтернативными рок-группами или порекомендовать подкасты по теме разговора.

Пользователи бесплатной версии Spotify получат доступ к существующим плейлистам - вроде New Music Friday или Discover Weekly, а подписчики Premium смогут создавать полностью персонализированные треки.

Интерфейс Spotify (gif: Spotify)

Canva

Приложение Canva внутри ChatGPT позволяет создавать, просматривать и редактировать дизайн прямо в интерфейсе чат-бота. Достаточно написать: "Создай пост для Instagram о предстоящей распродаже" - и ChatGPT сгенерирует готовый макет, который можно доработать с помощью подсказок. Готовый дизайн можно открыть в Canva для дальнейшего редактирования.

Интерфейс Canva (gif: Canva)

Figma

Интеграция с Figma расширяет возможности для визуализации данных. ChatGPT может предлагать варианты диаграмм, редактировать существующие схемы или помогать с идеями визуализации.

При необходимости пользователь может перейти к редактированию в самой Figma одной кнопкой.

Интерфейс Figma (фото: Figma)

Expedia

Интеграция с Expedia позволяет планировать поездки прямо в чате. Например, можно запросить "Отель в Париже до 400 долларов в ноябре" - и ChatGPT предложит варианты размещения, перелеты и актуальные цены. Аналогичный инструмент запустила и Booking.com.

Интерфейс Expedia (фото: OpenAI)

Coursera

С помощью интеграции Coursera пользователи смогут получать доступ к обучающим материалам платформы, видео и курсам. ChatGPT может рекомендовать контент по теме разговора или подбирать лекции по запросу пользователя.

Интерфейс Coursera (фото: OpenAI)

Планы OpenAI по развитию интеграций

В ближайшее время OpenAI планирует добавить поддержку новых приложений, включая Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor и AllTrails. Пока эти функции недоступны пользователям в странах ЕС.

Позже в этом году компания откроет возможность сторонним разработчикам создавать собственные приложения для ChatGPT. Они будут опубликованы в специальном каталоге.

Согласно руководству OpenAI, все интеграции должны быть понятными, полезными и безопасными, а также приносить реальную пользу пользователю - например, помогать с бронированием, заказом еды, отслеживанием доставки или проверкой доступности услуг. Использование приложений для рекламы, сложных сценариев или неуместных сообщений будет запрещено.