8 способів, як ChatGPT уже обходить Google у пошуку та порадах

Google довгі роки залишався безумовним лідером у пошуку інформації. Однак стрімкий розвиток штучного інтелекту призвів до появи конкурентів, які пропонують новий формат взаємодії.

РБК-Україна з посиланням на PCWorld розповідає про 8 причин, чому ChatGPT у майбутньому може замінити Google.

ChatGPT відповідає, а не направляє

З Google усе знайоме: ви вводите ключові слова і переходите по купі релевантних посилань, сподіваючись знайти потрібну інформацію. Google лише перенаправляє на веб-сторінки, які відповідають вашому запиту. ChatGPT же "перетравлює" всю інформацію в інтернеті і дає вам готову відповідь.

Такий підхід ближчий до того, як люди ділилися знаннями протягом тисячоліть - від покоління до покоління. Він виключає посередника: ви одразу отримуєте потрібні відомості, не витрачаючи час на нескінченні кліки сайтом.

Багато користувачів відзначають: спілкування з чат-ботом набагато зручніше, ніж перегортати веб-сторінки в пошуках напівправильних відповідей. А якщо ви не любите "полоскати мозок" готовими інструкціями, ChatGPT пропонує новий режим, який вам точно сподобається.

ChatGPT відповідає, а не направляє (фото: PCWorld)

ChatGPT не "ранжує" джерела

Коли ви шукаєте щось у Google, ви отримуєте список сторінок, відсортованих за релевантністю. Алгоритми Google намагаються показати найважливіші джерела, щоб вам не довелося переглядати мільйони результатів.

Але алгоритми Google далекі від досконалості: маленькі сайти часто опускаються в рейтингу, а менш відомі "перлини" рідко потрапляють у результати. Крім того, Google дедалі частіше обігрує сайти з контентом, згенерованим штучним інтелектом, який не несе цінності. У підсумку пошук стає менш корисним.

ChatGPT працює інакше: він синтезує інформацію з безлічі джерел і створює єдину відповідь, не ранжуючи конкретні сторінки. Такий підхід дає змогу отримувати більш справедливі, актуальні та персоналізовані результати.

ChatGPT не "ранжує" свої джерела (фото: PCWorld)

ChatGPT можна налаштувати під себе

Під час пошуку в Google ви обмежені ключовими словами і посиланнями. Якщо відповідь вас не влаштовує - доведеться змінювати запит і пробувати знову.

ChatGPT дає змогу тюнінгувати відповіді під свої потреби. Не подобається тон? Попросіть бути ввічливим, прибрати улесливі фрази або пояснити простіше, щоб зрозуміла навіть дитина. Потрібне конкретне рішення? Дайте якомога більше контексту - і відповіді будуть точними та цільовими. Хочете коротко і структуровано? Використовуйте списки, таблиці або інші формати.

Пошуковик Google не може конкурувати з такою гнучкістю і здатністю ChatGPT давати саме те, що вам потрібно, у зручній формі. Навіть більше, це відкриває нові творчі та незвичайні способи використання чат-бота.

ChatGPT можна налаштувати під ваші потреби (фото: PCWorld)

ChatGPT розуміє контекст

Чи траплялося вам шукати щось у Google, а результати ігнорували ваш запит або неправильно його інтерпретували? З ChatGPT таких проблем значно менше.

Приклад: ви шукаєте добрі сімейні фільми, але частина сім'ї не розмовляє англійською, хочете обмежити час перегляду 90 хвилинами і показувати тільки Netflix, Hulu і Disney+. У Google вам доведеться годинами фільтрувати списки. З ChatGPT ви отримаєте точний список фільмів з урахуванням усіх умов.

ChatGPT розуміє контекст (фото: PCWorld)

ChatGPT відповідає на уточнювальні запитання

З Google, щойно ви отримали список посилань за запитом, його корисність практично закінчується. Важко заглибитися, уточнити або фільтрувати результати відповідно до того, що ви дійсно шукали. Можна повторити пошук з іншими ключовими словами, але контекст при цьому втрачається.

ChatGPT працює інакше - як повноцінний діалог. Ви можете ставити уточнювальні запитання, коригувати відповіді і не втрачати контекст. Навіть якщо початковий запит був простим, ви завжди можете продовжити розмову, використовувати підказки ChatGPT або посилатися на попередні повідомлення, і бот буде "пам'ятати" хід бесіди.

ChatGPT може обробляти додаткові запитання (фото: PCWorld)

ChatGPT прибирає хаос інтернету

Рекламні банери, клікбейт, платні стіни, автозапуск відео - все це робить веб-пошук стомлюючим. З ChatGPT такої проблеми немає. Вам не потрібно фільтрувати спам, закривати рекламу або відео - бот компілює всю інформацію і подає її в зручному форматі.

Так, безкоштовна версія має ліміти на довжину чату й іноді нагадує про платну підписку, але це не заважає користуватися ним щодня.

ChatGPT відсікає все найгірше в Інтернеті (фото: PCWorld)

ChatGPT - динамічна база даних

Google показує тільки вже готові сторінки, написані в конкретному форматі. Статичний список фільмів може бути корисним, але змінити порядок або фільтри не можна.

ChatGPT же "перетравлює" інформацію і дає змогу отримати відповідь у потрібному вам форматі. Наприклад, Google покаже президентів США за датою народження, терміном повноважень або віком на інавгурації.

Такі точні та динамічні запити - зона, де ChatGPT залишає Google далеко позаду.

ChatGPT - динамічна база даних (фото: PCWorld)

ChatGPT робить роботу за вас

Краще, коли хтось не просто розповідає, як зробити щось, а робить це за вас. Google пропонує інструкції, поради та довідкові матеріали, а ChatGPT - інтерактивний помічник, який може створювати текстовий і візуальний контент під ваші завдання.

Наприклад, потрібне оновлене резюме. Google дасть посилання на шаблони, а ChatGPT створить персоналізоване резюме. Ви просто надаєте дані та за потреби коригуєте результат.