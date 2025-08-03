ОПЕК+ збільшує видобуток нафти через побоювання перебоїв постачання з Росії, - Reuters

Країни-члени ОПЕК+ погодилися з вересня збільшити щоденний видобуток нафти на 547 тисяч барелів. Причиною такого кроку стали зростаючі побоювання щодо потенційних збоїв у постачанні нафти, пов’язаних із ситуацією навколо Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, такий крок означає повне і дострокове скасування найбільшої частини скорочень видобутку ОПЕК+, а також окреме збільшення видобутку в Об'єднаних Арабських Еміратах на близько 2,5 млн барелів на добу, або близько 2,4% світового попиту.
Наразі відомо, що вісім членів ОПЕК+ провели коротке засідання на тлі посилення тиску США на Індію з метою припинення закупівель російської нафти. Тиск США - це частина зусиль Вашингтона залучити Москву до переговорів про мирну угоду з Україною. Адже президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди до 8 серпня.
У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси причинами свого рішення.
У Reuters зауважили, що ціни на нафту залишаються високими, навіть попри те, що ОПЕК+ збільшила видобуток. Зокрема, у п'ятницю нафта марки Brent закрилася на рівні близько 70 доларів за барель, що вище мінімального рівня 2025 року, який становив близько 58 доларів у квітні, частково завдяки зростанню сезонного попиту.
"З огляду на досить високі ціни на нафту на рівні близько 70 доларів, це дає ОПЕК+ певну впевненість щодо фундаментальних показників ринку", - сказала співзасновниця Energy Aspects Амріта Сен, додавши, що структура ринку також вказує на дефіцит запасів.
Reuters пише, з посиланням на джерела, що вісім країн планують зустрітися знову 7 вересня, для того, щоб розглянути питання про відновлення ще одного рівня скорочення видобутку на загальну суму близько 1,65 млн барелів на добу. Ці скорочення діють до кінця наступного року.
ОПЕК+ - це розширений формат співпраці між країнами-членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та державами, які не входять до цієї організації, але також є великими виробниками нафти. До ОПЕК+ входять, зокрема, Росія, Казахстан, Мексика, Оман та інші. Альянс було створено у 2016 році з метою координації нафтової політики, стабілізації світового ринку нафти та регулювання цін шляхом узгодженого скорочення або збільшення обсягів видобутку.
Головна мета ОПЕК+ - баланс попиту і пропозиції на нафтовому ринку, що безпосередньо впливає на ціни на нафту у світі. Рішення, які ухвалює альянс, мають значний вплив на глобальну економіку, оскільки нафта залишається ключовим енергетичним ресурсом. Засідання ОПЕК+ уважно відстежують як уряди країн, так і фінансові ринки, адже навіть незначна зміна у квотах може спричинити коливання цін на паливо та інші економічні наслідки.
Раніше низка західних ЗМІ написали, що державні НПЗ Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Причина - нібито скорочення знижок та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.
Трамп також попереджав, що США встановлять мита розміром 25% проти Індії.
Як повідомляв Bloomberg, станом на 1 серпня біля берегів Індії застрягли щонайменше 4 танкери з російською нафтою. Проте, за даними видання NYT, попри погрози Трампа, Індія все ж не відмовиться від російської нафти.
Більше про те, чи покарає Трамп Індію через російську нафту - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.