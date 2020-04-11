Министры G20 не договорились о мерах по сокращению добычи нефти

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В коммюнике по итогам встречи G20 отсутствует прямое упоминание о сокращении добычи нефти

Министры энергетики Большой двадцатки (G20) не пришли к договоренности о конкретных мерах по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в коммюнике по итогам встречи министров отсутствует прямое упоминание о сокращении добычи нефти, а упоминаются только "меры по обеспечению стабильности энергетического рынка".

Также агентство сообщило со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Шеймуса О'ригэна, что Оттава не согласилась на конкретные цели по сокращению добычи нефти.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, страны ОПЕК+ в субботу, 11 марта, продолжат переговоры с Мексикой после ее отказа подписывать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что в переговорах между делегатами от стран ОПЕК+ и Мексики уже наметился "большой прогресс".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти. Вскоре после этого Эр-Рияд призвал провести срочную встречу ОПЕК+

Саммит ОПЕК+ прошел 9 апреля, и на нем договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки с мая 2020 года. Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. баррелей в сутки, а согласилась только на 100 тыс. баррелей.