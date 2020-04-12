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ОПЕК+ узгодила найбільше в історії скорочення добування нафти, - Reuters

Новини » Фінансова криза 2020     12.04.2020 - 21:12
ОПЕК+ узгодила найбільше в історії скорочення добування нафти, - Reuters
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Країни ОПЕК+ переконали Мексику скоротити обсяги добування

Країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) узгодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти через кризу, спровоковану пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними анонімного джерела американського видання, сьогодні країни ОПЕК+ провели переговори з Мексикою та узгодили найбільше в історії скорочення обсягів нафтодобування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саудівська Аравія та Російська Федерація досягли угоди про велике скорочення видобутку нафти. Очікується, що скорочення нафтодобування може бути на рівні 20% від світового видобутку. Нафтові котирування відразу ж відреагували зростанням на новину про угоду.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня американський президент Дональд Трамп оголосив, що Росія і Саудівська Аравія домовилися скоротити видобуток нафти. Після цього Ер-Ріяд закликав провести термінову зустріч ОПЕК.

Також повідомлялося, що міністри енергетики країн G20 не змогли досягти домовленості щодо конкретних заходів зі скорочення видобутку нафти. При цьому наголошувалося, що у переговорах між делегатами від країн ОПЕК+ і Мексики намітився "великий прогрес".

Трамп провів розмову з головами Саудівської Аравії і РФ щодо нафти Ціна на нафту підвищилася на тлі нової угоди ОПЕК+
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