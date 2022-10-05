В ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток нафти, - Reuters

Моніторинговий комітет ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше повідомлялось, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, т.ч. Росією (група ОПЕК+) проведуть зустріч у Відні в середу, щоб обговорити скорочення видобутку до 2 млн. барелів на добу. Скорочення такого масштабу буде найбільшим, зробленим ОПЕК+ з того часу, як у 2020 році попит впав через COVID-19.

Мова йде про те, що країни будуть знижувати видобуток на 2 мільйона барелів на добу.

"Ключові міністри Організації країн-експортерів нафти, відомі як спільний міністерський моніторинговий комітет, домовилися про скорочення видобутку нафти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що місяць тому в ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти.

Також ціни на нафту трохи знизилися в середу, 5 жовтня, після зростання більш ніж на 3% на попередній сесії напередодні зустрічі виробників ОПЕК+, на якій обговорюється значне скорочення видобутку нафти.

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