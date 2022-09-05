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В ОПЕК + договорились о небольшом сокращении добычи нефти, - Reuters

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Понедельник 05 сентября 2022 17:57
В ОПЕК + договорились о небольшом сокращении добычи нефти, - Reuters Фото: В ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

ОПЕК+ в понедельник договорились о небольшом сокращении добычи нефти. На этот шаг пошли, чтобы поддержать цены, которые упали из-за опасений экономического спада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Производители нефти сократят добычу на 100 000 баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса, в октябре. Также было согласовано, о встречах для корректировки добычи до следующей запланированной встречи 5 октября.

ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванного слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью, а также неопределенностью в отношении потенциальной сделки между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть.

В последние месяцы цена на нефть Brent упала примерно до 95 долларов за баррель со 120 долларов в июне. Это произошло из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе. Саудовская Аравия в прошлом месяце сообщила о возможности сокращения добычи, чтобы устранить то, что она считает преувеличенным падением цен на нефть.

Напомним, что у Зеленского посчитали, сколько потеряет Россия из-за введения лимита цен на нефть.

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