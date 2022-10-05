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Нафта дешевшає напередодні переговорів ОПЕК про скорочення поставок

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 08:28
Нафта дешевшає напередодні переговорів ОПЕК про скорочення поставок Фото: Ціни на нафту знижуються 5 жовтня перед засіданням ОПЕК+ про скорочення постачання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту трохи знизилися в середу, 5 жовтня, після зростання більш ніж на 3% на попередній сесії напередодні зустрічі виробників ОПЕК+, на якій обговорюється значне скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трейдери кажуть, що зміцнення долара стало основною причиною зниження цін, оскільки це знизило попит покупців, які використовують інші валюти.

Нафта марки Brent подешевшала на 0,2% до 91,58 долара за барель після зростання на 2,94 долара на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,3% до 86,23 долара за барель після зростання на 2,89 долара на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, т.ч. Росією (група ОПЕК+) проведуть зустріч у Відні в середу, щоб обговорити скорочення видобутку до 2 млн. барелів на добу. Скорочення такого масштабу буде найбільшим, зробленим ОПЕК+ з того часу, як у 2020 році попит впав через COVID-19.

"Я не здивуюсь, якщо ця ситуація "купуйте чутки, продавайте факти", оскільки сильне ралі цін на нафту могло вплинути на таке скорочення виробництва", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Сполучені Штати підштовхують виробників ОПЕК+ до того, щоб вони уникали значних скорочень, оскільки президент Джо Байден сподівається запобігти зростанню цін на бензин у США.

Реальний вплив на пропозицію нижчого цільового показника видобутку буде обмеженим, оскільки кілька країн ОПЕК+ вже видобувають набагато нижче за свої існуючі квоти. У серпні ОПЕК+ не виконала плану видобутку на 3,58 млн барелів на добу.

Однак угода про великі скорочення "пошле сильний сигнал про те, що група сповнена рішучості підтримати ринок", заявили аналітики ANZ Research, додавши, що це "значно посилить ринок".

Нагадаємо, ціни нанафту падали три тижні поспіль на тлі побоювань різкого підвищення відсоткових ставок, яке загальмує глобальне зростання і вдарить попит на паливо.

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