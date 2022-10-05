RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти, - Reuters

Фото: В ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн. баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ключевые министры Организации стран-экспортеров нефти, известные как общий министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти", - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что страны будут снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Эта рекомендация будет обсуждаться на полноформатной встрече министров ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, в т.ч. Россией (группа ОПЕК+) проведут встречу в Вене в среду, чтобы обсудить сокращение добычи до 2 млн баррелей в сутки. Сокращение такого масштаба будет самым большим, сделанным ОПЕК+ с тех пор, как в 2020 году спрос упал из-за COVID-19.

Напомним, что месяц назад в ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти.

Также цены на нефть немного снизились в среду, 5 октября, после роста более чем на 3% на предыдущей сессии в преддверии встречи производителей ОПЕК+, на которой обсуждается значительное сокращение добычи нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА