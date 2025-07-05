ОПЕК+ істотно збільшить видобуток нафти: названо причини

Країни ОПЕК+ можуть збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів щодня вже у серпні. Це може обвалити ціни на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Країни-члени ОПЕК+ розглядають можливість ще більшого прискорення відновлення обсягів видобутку нафти. Про це повідомили делегати перед віртуальною зустріччю альянсу, яка має відбутися у суботу.

Саудівська Аравія ініціювала збільшення видобутку в рамках ОПЕК+ на 411 тисяч барелів на добу впродовж останніх трьох місяців. Наразі учасники групи обговорюють можливість ще більшого підвищення обсягів видобутку в серпні.

Ця активна стратегія дозволяє групі повернути частку ринку у конкурентів поза межами ОПЕК+ та реалізується попри ризик глобального перенасичення ринку, що може чинити додатковий тиск на ціни.

Нещодавнє падіння цін на нафту є вигідним для президента США Дональда Трампа, який розглядає здешевлення енергоносіїв в якості інструменту зниження витрат для споживачів, що постраждали від інфляції.

Як повідомив один із делегатів, вісім ключових країн-учасниць об'єднання розглядають збільшення видобутку на понад 500 тисяч барелів на добу. Інший делегат зазначив, що це дозволить завершити повернення на ринок 2,2 млн барелів на добу зупиненого раніше видобутку вже до вересня - раніше, ніж планувалося.

В п’ятницю ф’ючерси на нафту Brent торгувалися біля 68 доларів за барель у Лондоні, що на 13% нижче ніж два тижні тому. Перехід Ізраїлю та Ірану від збройного конфлікту до нестійкого перемир’я, майже не позначився на експорті енергоносіїв з регіону Близького Сходу.

"Оскільки ОПЕК+ перейшла від стратегії захисту ціни до збереження ринкової частки, утримання номінального добровільного скорочення видобутку втрачає сенс. Можливо, доцільніше завершити процес швидше і рухатися далі", - заявив керівник аналітичного підрозділу компанії Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян.

Нова політика

З квітня поточного року ОПЕК та її партнери відмовилися від багаторічної політики обмеження видобутку і почали активно збільшувати поставки, що стало несподіванкою для нафтотрейдерів і викликало запитання щодо подальшої стратегії об’єднання.

Серед причин перегляду політики делегати назвали необхідність задовольнити пік літнього попиту на пальне, скоригувати надлишковий видобуток окремих країн-членів, а також повернути частку ринку в конкурентів, зокрема у виробників сланцевої нафти США. Представники Ер-Ріяда, за їхніми словами, особливо зацікавлені якнайшвидше відновити раніше зупинений видобуток.

Очікується, що додаткові обсяги нафти будуть позитивно сприйняті президентом Трампом, який послідовно виступає за зниження цін на нафту для підтримки американської економіки та стримування інфляції, одночасно вчиняючи тиск на Федеральну резервну систему щодо зниження облікової ставки.

Водночас, нарощування видобутку несе ризик зростання надлишку пропозиції на ринку, що потенційно може призвести до зниження ціни до рівнів, які будуть фінансово невигідні для самих виробників.

Світові запаси нафти останніми місяцями зростають орієнтовно на 1 млн барелів щодоби, на тлі уповільнення попиту в Китаї та зростання видобутку в країнах Північної та Південної Америки - зокрема в США, Гаяні, Канаді та Бразилії.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, у другій половині року на ринку очікується суттєвий профіцит. Аналітики JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc. не виключають, що вартість нафти може впасти до 60 доларів за барель або навіть нижче вже в четвертому кварталі.