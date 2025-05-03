Нафта подешевшає? ОПЕК+ знову наростить видобуток у червні
ОПЕК+ домовилася прискорити темпи зростання видобутку нафти другий місяць поспіль. У червні видобуток збільшиться на 411 000 барелів на день, незважаючи на падіння цін і очікування нижчого попиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після онлайн-зустрічі, яка тривала трохи більше години, група виробників оголосила про збільшення поставок, заявивши, що основи ринку нафти здорові, а запаси нижчі.
Джерела в ОПЕК повідомили, що Саудівська Аравія підштовхує нафтовий альянс прискорити скасування раніше ухвалених скорочень видобутку, щоб покарати своїх колег по організації Ірак і Казахстан за недотримання квот на видобуток. Зокрема, вони порушують домовленості, видобуваючи більше, ніж належить.
Підвищення також відбулося після закликів президента США Дональда Трампа до ОПЕК+ збільшити видобуток. До слова, у травні він відвідає Саудівську Аравію.
За розрахунками Reuters, у червні вісім країн збільшать видобуток настільки, що загальне зростання за три місяці (квітень, травень і червень) становитиме 960 000 барелів на добу. Це означає, що майже половина (44%) колишнього скорочення на 2,2 млн барелів буде скасована.
Аналітик UBC Джованні Стауново вважає, що ціни на нафту в понеділок впадуть через новини ОПЕК+ на тлі торговельної напруженості та побоювань з приводу економічного зростання.
Reuters зазначає, що ціни на нафту у квітні впали до чотирирічного мінімуму - нижче 60 доларів за барель. Це сталося після того, як ОПЕК+ оголосила про більше, ніж очікувалося, збільшення видобутку в травні, а тарифи Трампа посилили побоювання з приводу солодкості світової економіки.
Також наголошується, що ф'ючерси на нафту марки Brent у п'ятницю втратили понад 1% до 61,29 доларів за барель, оскільки трейдери готуються до збільшення поставок нафти від ОПЕК+.
Раніше в грудні 8 країн ОПЕК+, які реалізували останнє скорочення видобутку групи на 2,2 млн барелів на добу, домовилися про поступову відмову від нього з щомісячним збільшенням на 138 000 барелів на добу з квітня 2025 року.
Москва очікує обвалу цін на нафту
Нагадаємо, днями Міністерство фінансів Росії підвищило прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% від ВВП з 0,5%, які раніше очікувалися. Це пов'язано з очікуваннями тривалого періоду низьких цін на нафту і газ.
Зокрема, згідно з прогнозом, дохід від нафти і газу було знижено на 24% до 8,32 трлн рублів (101,47 млрд доларів). Ба більше, план витрат на поточний рік було збільшено на 830 млрд рублів.
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