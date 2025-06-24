Нафта обвалилася після оголошеного перемир'я в Ірані: що буде з цінами далі

Ризики невизначеності на світових ринках зберігаються. Незважаючи на падіння ціни нафти, зростання може відновитися.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Ціна нафти Brent різко знизилися з 78,5 до 69,4 доларів за барель після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення перемир'я між Іраном та Ізраїлем.

"Найближчим часом волатильність на глобальних фінансових ринках може посилитися, а ціни на нафту і природний газ ще більше зрости", - заявив Мартиненко в коментарі виданню.

Ризики для світових ринків

Основний ризик для зростання цін на нафту - перекриття Ормузької протоки. Іран поки що не відмовився від планів блокувати рух основним у регіоні маршрутом транспортування нафти і LNG.

"Найважчим наслідком конфлікту інвестори вважають можливе блокування Іраном Ормузької протоки, через яку транспортується 20-25% світового обсягу морського постачання сирої нафти і до 30% скрапленого природного газу", - сказав Мартиненко.

Однак є надія, що Ормузьку протоку перекрито не буде, оскільки це не вигідно самому Ірану.

"80-90% нафтового експорту країни йде саме через Ормузьку протоку, а можливості альтернативних шляхів дуже обмежені. Тому ймовірність блокування протоки на думку інвесторів залишається відносно низькою", - зазначив Мартиненко.