ОПЕК+ существенно увеличит добычу нефти: названы причины

Страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей ежедневно уже в августе. Это может обвалить цены на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Страны-члены ОПЕК+ рассматривают возможность еще большего ускорения восстановления объемов добычи нефти. Об этом сообщили делегаты перед виртуальной встречей альянса, которая должна состояться в субботу.

Саудовская Аравия инициировала увеличение добычи в рамках ОПЕК+ на 411 тысяч баррелей в сутки в течение последних трех месяцев. Сейчас участники группы обсуждают возможность еще большего повышения объемов добычи в августе.

Эта активная стратегия позволяет группе вернуть долю рынка у конкурентов за пределами ОПЕК+ и реализуется несмотря на риск глобального перенасыщения рынка, что может оказать дополнительное давление на цены.

Недавнее падение цен на нефть выгодно для президента США Дональда Трампа, который рассматривает удешевление энергоносителей в качестве инструмента снижения расходов для потребителей, пострадавших от инфляции.

Как сообщил один из делегатов, восемь ключевых стран-участниц объединения рассматривают увеличение добычи более чем на 500 тысяч баррелей в сутки. Другой делегат отметил, что это позволит завершить возвращение на рынок 2,2 млн баррелей в сутки остановленной ранее добычи уже к сентябрю - раньше, чем планировалось.

В пятницу фьючерсы на нефть Brent торговались около 68 долларов за баррель в Лондоне, что на 13% ниже чем две недели назад. Переход Израиля и Ирана от вооруженного конфликта к неустойчивому перемирию, почти не сказался на экспорте энергоносителей из региона Ближнего Востока.

"Поскольку ОПЕК+ перешла от стратегии защиты цены к сохранению рыночной доли, удержание номинального добровольного сокращения добычи теряет смысл. Возможно, целесообразнее завершить процесс быстрее и двигаться дальше", - заявил руководитель аналитического подразделения компании Onyx Capital Group Гарри Чилингирян.

Новая политика

С апреля текущего года ОПЕК и ее партнеры отказались от многолетней политики ограничения добычи и начали активно увеличивать поставки, что стало неожиданностью для нефтетрейдеров и вызвало вопросы относительно дальнейшей стратегии объединения.

Среди причин пересмотра политики делегаты назвали необходимость удовлетворить пик летнего спроса на топливо, скорректировать избыточную добычу отдельных стран-членов, а также вернуть долю рынка у конкурентов, в частности у производителей сланцевой нефти США. Представители Эр-Рияда, по их словам, особенно заинтересованы как можно быстрее восстановить ранее остановленную добычу.

Ожидается, что дополнительные объемы нефти будут положительно восприняты президентом Трампом, который последовательно выступает за снижение цен на нефть для поддержки американской экономики и сдерживания инфляции, одновременно оказывая давление на Федеральную резервную систему по снижению учетной ставки.

В то же время, наращивание добычи несет риск роста избытка предложения на рынке, что потенциально может привести к снижению цены до уровней, которые будут финансово невыгодны для самих производителей.

Мировые запасы нефти в последние месяцы растут ориентировочно на 1 млн баррелей в сутки, на фоне замедления спроса в Китае и роста добычи в странах Северной и Южной Америки - в частности в США, Гайане, Канаде и Бразилии.

По прогнозам Международного энергетического агентства, во второй половине года на рынке ожидается существенный профицит. Аналитики JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. не исключают, что стоимость нефти может упасть до 60 долларов за баррель или даже ниже уже в четвертом квартале.