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Опаздывают до 4 часов. УЗ возобновила движение поездов после обстрела

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 апреля 2022 13:21
Опаздывают до 4 часов. УЗ возобновила движение поездов после обстрела Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

УЗ возобновила движение всех поездов, движение которых было остановлено в связи с обстрелом 5 железнодорожных станций в понедельник, 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Возобновлено движение всех поездов. Следите за официальными каналами "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах. Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика", - говорится в сообщении.

Актуальная информация о задержке поездов (по состоянию на 12:00):

№ 86 Запорожье - Львов (+1 ч 45 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 ч 28 мин);

№87 Запорожье – Ковель (+4 ч 07 мин);

№96 Рахов - Киев (+2 ч 36 мин);

№770 Каменец-Подольский - Киев (+1 ч 46 мин);

№50 Трускавец – Киев (+4 ч 23 мин);

№56 Рахов – Киев (+3 ч 22 мин);

№21 Харьков – Трускавец (+3 ч 57 мин);

№13 Солотвино - Киев (+2 ч 30 мин);

№130 Кременчуг - Ивано-Франковск (+3 ч 19 мин);

№231 Днепр – Львов (+3 ч 27 мин);

№45 Ужгород – Лозовая (+40 мин);

№15 Харьков – Ивано-Франковск (+2 ч 22 мин);

№136 Одесса – Черновцы (+2 ч 31 мин);

№68 Варшава - Киев (+2 ч 30 мин);

№716 Перемышль - Киев (+55 мин);

№722 Киев - Харьков (+1 ч 52 мин);

№715 Киев - Перемышль (+30 мин);

№744 Львов - Дарница (+45 мин).

Детальнее о ситуации в связи с обстрелами 25 апреля - читайте в материале РБК-Украина.

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