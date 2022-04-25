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Запізнюються до 4 годин. УЗ відновила рух потягів після обстрілу

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 13:21
Запізнюються до 4 годин. УЗ відновила рух потягів після обстрілу Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

УЗ відновила рух усіх потягів, рух яких було зупинено у зв'язку із обстрілом 5 залізничних станцій у понеділок, 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Відновлено рух усіх поїздів. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах. Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.

Актуальна інформація щодо затримки потягів (станом на 12:00):

№ 86 Запоріжжя – Львів (+1 год 45 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год 28 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);

№96 Рахів – Київ (+2 год 36 хв);

№770 Кам’янець-Подільський - Київ (+1 год 46 хв);

№50 Трускавець – Київ (+4 год 23 хв);

№56 Рахів – Київ (+3 год 22 хв);

№21 Харків – Трускавець (+3 год 57 хв);

№13 Солотвино – Київ (+2 год 30 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+3 год 19 хв);

№231 Дніпро – Львів (+3 год 27 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+40 хв);

№15 Харків – Івано-Франківськ (+2 год 22 хв);

№136 Одеса – Чернівці (+2 год 31 хв);

№68 Варшава - Київ (+2 год 30 хв);

№716 Перемишль - Київ (+55 хв);

№722 Київ - Харків (+1 год 52 хв);

№715 Київ - Перемишль (+30 хв);

№744 Львів - Дарниця (+45 хв).

Детальніше про ситуацію у зв'язку з обстрілами 25 квітня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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