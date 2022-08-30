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Опасность ракетных ударов возросла. Россия держит в Черном море 3 корабля с "Калибрами"

Фото: Россия держит в Черном море 3 корабля с "Калибрами" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отмечают, что в штормовом Черном море группировка противника продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска.

При этом РФ держит наготове 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены 24 "Калибрами".

В ОК "Юг" призвали быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию, относится с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, придерживаться установленного порядка и доверять силам обороны.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага.

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Черное мореВойна России против Украины