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Небезпека ракетних ударів зросла. Росія тримає у Чорному морів 3 кораблі з "Калібрами"

Фото: Росія тримає у Чорному морів 3 кораблі з "Калібрами" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели три надводні носії "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що у штормовому Чорному морі угруповання противника продовжує маневрування 13 кораблів і катерів вздовж Криму в бік Новоросійська.

При цьому РФ тримає напоготові 3 надводні ракетоносії, які споряджені 24 "Калібрами".

В ОК "Південь" закликали бути уважними та свідомими, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію, ставится з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуватися встановленого порядку та довіряти силам оборони.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили 3 склади, переправу через Дніпро та багато живої сили й техінки ворога.

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Чорне мореВійна Росії проти України