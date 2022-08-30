ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Опасность ракетных ударов возросла. Россия держит в Черном море 3 корабля с "Калибрами"

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 03:25
Опасность ракетных ударов возросла. Россия держит в Черном море 3 корабля с "Калибрами" Фото: Россия держит в Черном море 3 корабля с "Калибрами" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отмечают, что в штормовом Черном море группировка противника продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска.

При этом РФ держит наготове 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены 24 "Калибрами".

В ОК "Юг" призвали быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию, относится с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, придерживаться установленного порядка и доверять силам обороны.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное море Война России против Украины
NEWS
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе