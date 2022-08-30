Опасность ракетных ударов возросла. Россия держит в Черном море 3 корабля с "Калибрами"

Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Военные отмечают, что в штормовом Черном море группировка противника продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска.

При этом РФ держит наготове 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены 24 "Калибрами".

В ОК "Юг" призвали быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию, относится с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, придерживаться установленного порядка и доверять силам обороны.