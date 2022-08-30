Небезпека ракетних ударів зросла. Росія тримає у Чорному морів 3 кораблі з "Калібрами"

Російські окупанти вивели три надводні носії "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Військові зазначають, що у штормовому Чорному морі угруповання противника продовжує маневрування 13 кораблів і катерів вздовж Криму в бік Новоросійська.

При цьому РФ тримає напоготові 3 надводні ракетоносії, які споряджені 24 "Калібрами".

В ОК "Південь" закликали бути уважними та свідомими, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію, ставится з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуватися встановленого порядку та довіряти силам оборони.