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Небезпека ракетних ударів. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

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Субота 10 вересня 2022 03:18
Небезпека ракетних ударів. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели три надводні носії "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних носія високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи", - додали наші воїни.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.

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Чорне море Війна Росії проти України
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