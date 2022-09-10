Небезпека ракетних ударів. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Російські окупанти вивели три надводні носії "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних носія високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи", - додали наші воїни.