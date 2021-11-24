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Опасность на дорогах: киевлянам сделали важное предупреждение

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Киев, Среда 24 ноября 2021 09:39
Опасность на дорогах: киевлянам сделали важное предупреждение Фото: Водителей предупредили о гололеде (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В среду, 24 ноября, в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о гололеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 23 ноября в Киеве выпал первый снег. Ухудшение погоды в столице привело к образованию пробок на главных магистралях.

Вечером 23 ноября поступило более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

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