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Небезпека на дорогах: киянам зробили важливе попередження

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Київ, Середа 24 листопада 2021 09:39
Небезпека на дорогах: киянам зробили важливе попередження Фото: водіїв попередили про ожеледицю (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу, 24 листопада, в Києві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вранці 24 листопада в Києві та області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, 23 листопада в Києві випав перший сніг. Погіршення погоди в столиці призвело до утворення заторів на головних магістралях.

Увечері 23 листопада надійшло більше 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

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