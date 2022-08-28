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Опасно ли задымление в Киеве и области: ответ ГСЧС

Фото: задымление в Киеве и области не представляет угрозы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и области отмечают мглу и чувствуется стойкий запах гари. Однако это не представляет опасности для жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации Укргидрометеоцентра по состоянию на 19:00 территория Украины находится в малоградиентном поле со слабым ветром и низкой влажностью.

ГСЧС сообщает, что сейчас в Киеве и Киевской области отмечают мглу. Отмечается, что мгла - это атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем слое атмосферы за счет подвешенных частиц пыли, дыма, гари.

Также отмечается, что мгла образовалась из-за переноса воздушных масс с севера, северо-востока, из районов, где определенный промежуток времени отсутствовали осадки.

ГСЧС заявляет, что это явление не является каким-то аномальным или опасным.

Напомним, в Киеве и области чувствуется стойкий запах гари. Автоматическая система мониторинга состояния воздуха фиксирует сильное загрязнение.

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ГСЧСКиев