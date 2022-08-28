RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи небезпечне задимлення у Києві та області: відповідь ДСНС

Фото: задимлення у Києві та області не становить загрози (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та області відмічають імлу та відчувається стійкий запах гару. Проте це не представляє небезпеки для мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За інформацією Укргідрометеоцентру станом на 19:00 територія України перебуває у малоградієнтному полі зі слабким вітром та низькою вологістю.

ДСНС повідомляє, що наразі у Києві та Київській області відмічають імлу. Зазначається, що імла - це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвішених частинок пилу, диму, гарі.

Також зазначається, що імла утворилася через перенос повітряних мас з півночі, північного сходу, з районів, де певний проміжок часу були відсутні опади.

ДСНС заявляє, що це явище не є якимось аномальним чи небезпечним.

Нагадаємо, у Києві та області відчувається стійкий запах гару. Автоматична система моніторингу стану повітря фіксує сильне забруднення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСКиїв