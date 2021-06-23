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Опаснее холодной войны: Россия заявила об угрозе нового мирового противостояния

Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире. Оно может быть более опасным, чем во времена холодной войны.

Об этом заявил Шойгу на международной конференции в Москве, сообщает "Интерфакс".

По его словам, внимание к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением порядка, "основанного на неизвестно кем придуманных правилах".

"Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - сказал Шойгу.

Гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений, заявил министр обороны России.

"В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - отметил Шойгу.

Напомним, Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние.

Отметим, Владимир Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности".

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