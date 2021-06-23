Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности": о чем идет речь
Президент России Владимир Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности". Североатлантический альянс отказывается рассматривать предложения России.
Об этом сообщил Путин в обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, передает "РБК".
По его словам, Москва якобы стремится к снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий через диалог.
"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", - заявил Путин.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил выработку нового "уравнения безопасности" России и США. Оно учитывает:
- ситуацию в космосе,
- проблематику кибербезопасности,
- стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения,
- стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении.
Напомним, Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние.
Отметим, Путин заявил об "ответственности" за процветание соседних с Россией стран.