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Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности": о чем идет речь

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Москва, Среда 23 июня 2021 10:51
Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности": о чем идет речь Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности". Североатлантический альянс отказывается рассматривать предложения России.

Об этом сообщил Путин в обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, передает "РБК".

По его словам, Москва якобы стремится к снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий через диалог.

"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", - заявил Путин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил выработку нового "уравнения безопасности" России и США. Оно учитывает:

  • ситуацию в космосе,
  • проблематику кибербезопасности,
  • стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения,
  • стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении.

Напомним, Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние.

Отметим, Путин заявил об "ответственности" за процветание соседних с Россией стран.

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Владимир Путин НАТО Российская Федерация
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