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Небезпечніше холодної війни: Росія заявила про загрозу нового світового протистояння

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про небезпеку нового протистояння у світі. Воно може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.

Про це заявив Шойгу на міжнародній конференції в Москві, повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, увага до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням порядку, "заснованого на невідомо ким придуманих правилах".

"Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж за часів холодної війни",- сказав Шойгу.

Гіперзвук, цифровізація і роботизація виходять на перший план при розробці нових озброєнь, заявив міністр оборони Росії.

"У складі збройних сил ряду країн створюються космічні та кіберкомандування, головним завданням яких є не оборона, а планування і проведення наступальних операцій у відповідних сферах", - зазначив Шойгу.

Нагадаємо, Росія заявила про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі, посилюється військове протистояння.

Зазначимо, Володимир Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки".

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