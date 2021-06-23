Небезпечніше холодної війни: Росія заявила про загрозу нового світового протистояння

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про небезпеку нового протистояння у світі. Воно може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.
Про це заявив Шойгу на міжнародній конференції в Москві, повідомляє "Інтерфакс".
За його словами, увага до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням порядку, "заснованого на невідомо ким придуманих правилах".
"Світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато небезпечніше, ніж за часів холодної війни",- сказав Шойгу.
Гіперзвук, цифровізація і роботизація виходять на перший план при розробці нових озброєнь, заявив міністр оборони Росії.
"У складі збройних сил ряду країн створюються космічні та кіберкомандування, головним завданням яких є не оборона, а планування і проведення наступальних операцій у відповідних сферах", - зазначив Шойгу.
Нагадаємо, Росія заявила про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі, посилюється військове протистояння.
Зазначимо, Володимир Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки".