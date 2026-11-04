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Світло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутів

16:03 04.11.2026 Ср
3 хв
aimg Анна Шиканова
Світло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутів Як виглядають центри для маломобільних та літних людей у Києві (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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У столиці вже працює спеціально облаштований центр для літніх та маломобільних киян, куди перевозять у випадку вимкнення світла, тепла та води у домівках. У цьому центрі є все необхідне для комфортного проживання.

Як виглядає такий центр, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличко у Telegram.

Харчування, соцпрацівник та медсестра

Очільник столиці особисто перевірив один з таких спеціалізованих центрів та показав, які там умови для киян з вразливих категорій.

"Минулої зими тут вже приймали людей. І цього року розширюємо можливості локації. Тут забезпечать стаціонарне перебування, харчування та соціальний супровід. Цілодобово з дітьми й родинами працюватимуть соцпрацівник, доглядальниця та медсестра. За потреби залучатимуть психологів і фахівців з реабілітації", - розповів Кличко.

Підготували вже 100 місць

Він зазначив, що в цьому центрі вже облаштували умови для всіх груп, в залежності від потреб людей.

"В одному з корпусів облаштовують умови для дітей з інвалідністю та їхніх родин. Наразі підготували 100 місць для сімей. Ще 100 місць облаштовують в окремому корпусі для людей старшого віку та людей з інвалідністю. Для них також передбачені харчування, соціальний супровід, психологічна допомога та реабілітаційні послуги", - зазначив голова столиці.

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Також він повідомив, що центр має власну котельню, генератори та запаси води, і готовий невідкладно приймати нових людей.

"Центр має власну котельню, генератори різної потужності, необхідні запаси питної й технічної води. Це дасть змогу підтримувати тепло і забезпечувати базові потреби людей навіть у разі тривалих перебоїв з електропостачанням. За досвідом минулої зими в центрі розробили алгоритм екстреного реагування - людину зможуть прийняти невідкладно, щойно надійде відповідне звернення", - повідомив Кличко.

Допомогли ЮНІСЕФ та Спілка Самаритян України

Він подякував іноземним партнерам за допомогу в облаштуванні корпусів. Зокрема, ЮНІСЕФ допоміг із ремонтом і меблюванням приміщень для дітей та їхніх родин.

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А Спілка Самаритян України (Київське Об'єднання) за підтримки Мюнхена допомогла облаштувати місця для людей старшого віку та повністю забезпечити харчування.

Світло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутівСвітло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутівСвітло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутівСвітло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутівСвітло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутівСвітло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутівСвітло, тепло та медперсонал: як виглядає центр у Києві для літніх киян на випадок блекаутів

Раніше ми повідомляли, що в столиці триває збір даних про всіх, хто може потребувати допомоги під час блекаутів, в тому числі, тимчасового переміщення до пансіонатів, соціальних центрів та інших місць, які облаштувала міська влада за підтримки партнерів.

У КМДА також розповіли, як допомагатимуть маломобільним киянам взимку і у яких умовах вони будуть проживати.

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Київ Віталий Кличко Соціальна допомога Пенсіонери Блекаут
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