ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Чи зупиниться каналізація у Києві через обстріли: що кажуть в КМДА

11:31 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Чи зупиниться каналізація у Києві через обстріли: що кажуть в КМДА Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Через припинення водопостачання навантаження на каналізаційну систему Києва фактично зникає, оскільки обсяги стоків падають до мінімуму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу.

Він пояснив, що водопостачання та водовідведення є єдиною системою, яка потребує постійного резервного енергозабезпечення.

Перший етап забезпечення генераторами потужністю 16 МВт був спрямований саме на найбільш критичні об'єкти, зокрема на систему водовідведення.

"Тут потрібно розуміти фізику процесу. Якщо припиняється водопостачання, відповідно, кількість стоків зменшується до критичного рівня, тобто навантаження на каналізаційну систему фактично немає", - зазначив Пантелеєв.

Він додав, що у публічному просторі поширюється багато різної інформації та маніпуляцій щодо роботи комунальних мереж. За словами Пантелеєва, влада проводить зустрічі саме для роз'яснення ситуації та надання достовірної інформації.

Нагадаємо, Пантелеєв також повідомив, що на повне підключення домівок киян до тепла необхідно близько 10 днів. Опалення запускається у всіх районах Києва одночасно.

Крім того, прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів, що Київ отримає від Кабміну 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Війна в Україні
Новини
Зеленський розраховує на більшу допомогу США Україні після перемоги демократів
Зеленський розраховує на більшу допомогу США Україні після перемоги демократів
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так