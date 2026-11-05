Чи зупиниться каналізація у Києві через обстріли: що кажуть в КМДА

Через припинення водопостачання навантаження на каналізаційну систему Києва фактично зникає, оскільки обсяги стоків падають до мінімуму.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу.

Він пояснив, що водопостачання та водовідведення є єдиною системою, яка потребує постійного резервного енергозабезпечення.

Перший етап забезпечення генераторами потужністю 16 МВт був спрямований саме на найбільш критичні об'єкти, зокрема на систему водовідведення.

"Тут потрібно розуміти фізику процесу. Якщо припиняється водопостачання, відповідно, кількість стоків зменшується до критичного рівня, тобто навантаження на каналізаційну систему фактично немає", - зазначив Пантелеєв.

Він додав, що у публічному просторі поширюється багато різної інформації та маніпуляцій щодо роботи комунальних мереж. За словами Пантелеєва, влада проводить зустрічі саме для роз'яснення ситуації та надання достовірної інформації.