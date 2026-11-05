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Отопление в Киеве подключено почти в половине домов: когда тепло будет у всех

15:10 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Анна Шиканова
Отопление в Киеве подключено почти в половине домов: когда тепло будет у всех Когда все дома в Киеве подключат к теплу (фото: Getty Images)
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В столице на сегодняшний день к теплу подключено уже 45% столичных домов. В течение нескольких дней будет подключен весь жилищный фонд Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко на сессии Киевсовета.

Когда отопление будет у всех в Киеве

По словам главы столицы, подключение к теплу начали в понедельник, 2 ноября и сейчас отопление есть у 45% жилых домов города.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе (протяженность теплосетей около 3 000 км) - необходимо чуть больше недели. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого снижения температуры", - рассказал Кличко.

Он напомнил, что отопительный сезон столица открыла первой в Украине еще 16 октября. Сначала – для учреждений социальной сферы, которые подключали по заявкам их руководителей.

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При этом мэр подчеркнул, что из-за постоянных атак врага нельзя исключить повторение чрезвычайных ситуаций, однако город делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстанавливать поврежденные объекты и возвращать тепло, воду и свет в дома киевлян.

"Кто-то сегодня говорит о каких-то "кабинетах" для Киева. Отмечу, что еще с весны у нас работает энергетический штаб по жизнеобеспечению столицы, в него город привлек экспертов, энергетиков, практиков, ученых. Штаб наработал возможные меры для разных сценариев ситуации. Не обо всем можем публично говорить", - сказал он.

Глава столицы добавил, что атаки врага очень интенсивны и поэтому защитные сооружения не справляются.

"Но скажу главное, о чем говорят все эксперты и специалисты. При такой интенсивности сокрушительных атак врага без защиты ключевых объектов системами ПВО, восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов - под большим вопросом! Ведь когда прилетает сразу несколько ракет или рой дронов, никакие защитные сооружения с этим не справятся", - подчеркнул он.

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Киев выделяет деньги на водные переправы

Мэр также сообщил, что Киев сегодня выделяет 1 млрд грн. на проект строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним.

Правительство приняло соответствующее постановление и рекомендовало выделить на это 1 млрд грн из бюджета города. А места размещения определяет военное командование.

Также Киевсовет выделит 350 млн грн. на дополнительную закупку 3,5 млн. литров дизельного топлива. Этот ресурс важен для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отметил мэр.

Раньше мы рассказывали, как Киев может пройти зиму на фоне атак на энергетику и какими могут быть сценарии.

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