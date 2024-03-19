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Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково: названо причину

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню Le Figaro.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав він.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму. "Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", - додав Чернишов.

Нагадаємо, стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Минулого року наприкінці березня через тимчасове потепління в деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та мороз.

Цього року у Херсоні планують завершити опалювальний сезон наприкінці березня через очікуване потепління. Про плани завершити опалювальний сезон заявили та в інших містах на півдні України.

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Нафтогаз УкраїниОпалювальный сезон