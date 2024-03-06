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У Херсоні анонсували завершення опалювального сезону

Херсон, Середа 06 березня 2024 17:07
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У Херсоні анонсували завершення опалювального сезону Фото: у Херсоні анонсували завершення опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсоні планують завершити опалювальний сезон після 20 березня. Таке рішення ухвалили у зв'язку з прогнозованим потеплінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"За прогнозами метеослужб, наприкінці березня у Херсоні встановиться плюсова температура, без значних коливань між денною і нічною. Щоб зекономити гроші містян, Херсонська міська військова адміністрація планує після 20 березня завершити цьогорічний опалювальний сезон", - повідомив Мрочко.

За його словами, працівники теплогенеруючих підприємств без перерв та відпочинку розпочнуть підготовку до нового опалювального сезону.

Паралельно у місті проводиться робота з модернізації системи теплопостачання шляхом переходу на локальні модульні котельні для групи багатоповерхівок або встановлення поквартирного автономного опалення.

Погода в Україні найближчим часом

Нагадаємо, цього тижня в Україні прогнозували похолодання, з відчутним похолоданням. Прогнозується зниження температури на 6-10°. Причина - вплив холодного повітря з північних регіонів Європи. На півночі Лівобережжя вночі можливе посилення морозів до 5-10°, а вдень очікується близько 0°.

За даними синоптиків, холодна погода буде й наступного тижня. А потепління розпочнеться після 16 березня.

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Херсон Опалювальный сезон
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