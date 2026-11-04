ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отопительный сезон в Одессе стартует 9 ноября: кому включат тепло первыми

20:11 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Отопительный сезон в Одессе стартует 9 ноября: кому включат тепло первыми Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Одессе отопительный сезон 2026-2027 годов начнется 9 ноября. Сначала тепло должны подать в учебные заведения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Одесского городского головы №818 от 4 ноября 2026 года.

Согласно документу системы централизованного отопления будут включать поэтапно. Это поручили обеспечить коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы", городским департаментам, районным администрациям и другим исполнительным органам.

Также к поэтапному запуску отопления рекомендовали присоединиться Одесской ТЭЦ, жилищно-строительным кооперативам, объединениям совладельцев многоквартирных домов и обслуживающим предприятиям.

Департамент городского хозяйства и районные администрации будут контролировать обеспечение теплоносителями всех жилых и административных зданий города независимо от их подчиненности.

Кроме того, предприятия теплоснабжения должны ежедневно отчитываться в городском департаменте о параметрах источников тепла и фактически выработанных показателях теплоносителей. В то же время, "Инфоксводоканал", ДТЭК Одесские электросети и "Одессагаз" должны обеспечить источники теплоснабжения водой, электроэнергией и природным газом соответственно.

Напомним, в начале ноября отопительный сезон начали запускать в ряде городов Украины. В частности, 2 ноября к теплу начали подключать жилые дома в Киеве, Черкассах, Черновцах, Полтаве, Запорожье, Ивано-Франковске и Ирпене. В большинстве городов подачу теплоносителя организовали поэтапно, поэтому запуск отопления в разных домах мог занять несколько дней.

Еще 1 ноября отопительный сезон для населения начался в Виннице и Славянске. Ранее тепло начали подавать в жилые дома в Тернополе и Хмельницком , а 30 октября - во Львове.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Отопительный сезон
Новости
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине