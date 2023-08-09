Опалення, школи, метро. Як Київ готується до зими та чи є план на випадок блекауту

Що буде з опалювальним сезоном 2023/2024

Готовність Києва до нового опалювального сезону складає до 80%. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ" 7 серпня. Підготовка триває та наразі вже виконані наступні роботи:

завершені гідравлічні випробування мереж;

на аварійних та пошкоджених ділянках тепломереж замінили труби;

створюється запас палива для ТЕЦ;

продовжується закупка необхідного обладнання, зокрема й генераторів.

За словами Кличка, зима буде дуже непростою. Хоча протиповітряна оборона столиці стала потужнішою, плани ворога атакувати інфраструктуру не змінилися. Тому треба готуватися до різних ситуацій – комунальники посилено працюють над цим. Місто виділило кошти на підготовку до зими, також Київ отримує допомогу від іноземних партнерів, зазначив мер.

Фото: Київ на 80% готовий до старту опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прогноз щодо блекаутів

Столична влада має два сценарії на прийдешню зиму. Один із них – оптимістичний, якщо РФ не буде наносити ударів по енергетичним об'єктам. Проте, найбільш імовірно, ракетні атаки продовжаться. До того ж після минулої зими ще залишилися проблеми з високовольтною інфраструктурою.

Як розповів заступник міського голови Володимир Бондаренко, в разі обстрілів у Києві можливі стабілізаційні та превентивні відключення світла.

Щодо блекаутів, то їх вірогідність спрогнозувати важко. Вони можуть відбутися, якщо буде пошкоджено великий об'єкт енергетики, і не обов'язково в Києві, адже інфраструктура пов'язана.

"Якщо ми розумітимемо, що місту не вистачає енергії чи тепла, то будемо вживати аналогічних заходів, як минулого року", – додав Бондаренко.

"Пунктів незламності" в Києві побільшає

Минулої зими під час відключень світла кияни могли зігрітися, підключитися до інтернету та зарядити гаджети у спеціальних "Пунктах незламності". Цього року вони також працюватимуть. За дорученням Уряду вже почалися перевірки готовності пунктів обігріву по всій країні.

У Києві "Пункти незламності" розгорнуть у школах, адміністративних будівлях, спеціальних наметах ДСНС. Відповідальний бізнес облаштує такі локації в своїх приміщеннях.

При цьому кількість пунктів обігріву буде більшою за минулорічну. Заступник мера Володимир Бондаренко зазначив, що до середини вересня на мапі столиці мають з'явитися нові локації. Знайти найближчий пункт обігріву можна буде на сайті та в чат-боті в Telegram.

Фото: "Пунктів незламності" в столиці побільшає (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як працюватимуть школи, лікарні, метро

Заклади охорони здоров'я є пріоритетними, тому їх опалюватимуть першочергово.

В разі дефіциту потужності школи можуть піти на канікули. Наприклад, такий саме сценарій у закладах освіти був на початку 2023 року.

Змін у роботі столичного метрополітену не очікується. Заступник міського голови розповів, що взимку підземка має працювати у штатному режимі.

Генератори можуть знадобитися: що треба підготувати до зими населенню

Автономні джерела живлення (генератори, зарядні станції, пауербанки) наступної зими знов можуть стати в нагоді в разі відключень електроенергії.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав усіх, у кого залишилися генератори з минулої зими, зробити техогляд і поповнити запас пального для них. "Ми будемо робити все, щоб ви не користувались генераторами взимку, але якщо буде треба, краще, щоб вони були під рукою", – додав він.

Мер Києва Віталій Кличко також закликає мешканців столиці заздалегідь підготуватися до екстремальних ситуацій, адже минула зима цьому вже навчила.

"Подбати про автономні джерела живлення, теплий одяг та інше необхідне. Ми і надалі будемо намагатися в найстисліші терміни ліквідовувати наслідки ударів ворога. Втім, підготуватися потрібно всім. Минула зима нас цьому вже навчила", – наголосив Кличко.