Київ готується до зими. Як працюватимуть метро, школи, лікарні в разі блекауту

РФ може поновити обстріли критичної інфраструктури взимку, тому Київ вже готується до можливих блекаутів. Жителям столиці варто не викидати генератори, а навпаки, поповнити їхні запаси.

Про це заявив заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Телеканал Київ ".

За його словами, Київ має два сценарії проходження опалювального сезону. Один з них стосується ситуації, коли РФ не буде завдавати ударів по інфраструктурі, проте наразі існують дані, що, скоріш за все, енергетика столиці знов опиниться під ворожими атаками.

"Київ більш захищений системами ППО. Але через пошкодження у Київській області, ще є проблеми з високовольтною інфраструктурою", - Бондаренко.

Які прогнози дає влада

За словами заступника Київського міського голови, містянам точно варто не викидувати генератори, а навпаки, краще поповнити ці запаси. Він пояснив, що у разі обстрілів будуть стабілізаційні або превентивні відключення електрики.

"Щодо блекаутів - важко спрогнозувати, це може трапитись через пошкодження великого об'єкта критичної інфраструктури. І це не тільки Київ, бо інфраструктура пов'язана. Але якщо ми будемо розуміти, що місту не вистачає енергії чи тепла, то будемо вжити аналогічні заходи, як минулого року", - додав Бондаренко.

"Пункти незламності"

Також заступник мера повідомив, що "пункти незламності" будуть працювати в закладах освіти, в адміністративних будівлях, їх розгортатиме ДСНС, загалом ця інфраструктура буде поновлена.

Проте конкретніше про це можна буде сказати ближче до опалювального сезону.

Школи, лікарні та метро під час можливих блекаутів

За словами Бондаренка, заклади охорони здоров'я є об'єктами пріоритетними, і вони будуть опалюватись в першу чергу.

"Що стосується закладів освіти, якщо ще раз я кажу, буде брак потужностей, то це означає, що школи можуть піти на канікули, як було цього року, на початку цього року", - пояснив чиновник.

Щодо роботи метрополітену, заступник Київського міського голови розповів, що поки що планується, що підземка буде працювати у штатному режимі.

Атаки РФ на енергооб'єкти України

Російські війська з жовтня 2022 року і майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України, намагаючись занурити країну в блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Тому в державі восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали економити електроенергію та не перевантажувати систему.

Нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, на що РФ може зробити ставку у разі масованих атак узимку.

Чого українцям чекати восени у разі нових атак з енергетики - читайте у матеріалі РБК-Україна.