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В "Укренерго" закликали українців не поспішати позбуватися генераторів

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Україна, Четвер 27 липня 2023 15:42
В "Укренерго" закликали українців не поспішати позбуватися генераторів Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook.com/vladimir kudrytskyi)
Автор: Тетяна Степанова

Українцям не варто позбуватися генераторів, адже наразі невідомо, чого чи будуть блекаути цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького у програмі "Подкаст на 11 каналі".

За його словами, ремонт пошкодженого обладнання та модернізація інфраструктури тривають. Але українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї зими.

"Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", - сказав Кудрицький.

Він пояснив, що ситуація залежатиме від того, якого роду атаки будуть взимку, наскільки вони будуть масованими, куди російські окупанти будуть здатні влучити і яким буде характер пошкоджень.

Кудрицький наголосив, що продавати генератори не треба. Краще купити трохи пального й зробити техогляд пристроїв.

"Ми будемо робити все, щоб ви не користувались генераторами взимку, але якщо буде треба, краще, щоб вони були під рукою", - додав голова "Укренерго".

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго відключеня світла блекаут Електроенергія
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