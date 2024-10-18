Опалення не буде. Мешканців Покровська закликали виїжджати

"Бетонні пірамідки в спальному районі - це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто - як свого часу Бахмут та Авдіївку", - наголосили в міськраді.

Водночас, за даними адміністрації, до останнього на місцях залишаються рятувальники, правоохоронці, працівники соціальних служб та комунальники.

"Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде. Звертаюся до жителів міста, якщо бачите, що біля вас встановлюють "зуби дракона", не баріться, збирайтеся і їдьте, буде небезпечно", - сказав голова Покровської МВА Сергій Добряк.