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Опалення не буде. Мешканців Покровська закликали виїжджати

Фото: опалювального сезону в Покровську не буде (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Опалювального сезону в Покровську Донецької області цього року не буде. Російські окупанти щоденними обстрілами просто знищують місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Покровської міської військової адміністрації.

"Бетонні пірамідки в спальному районі - це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто - як свого часу Бахмут та Авдіївку", - наголосили в міськраді.

Водночас, за даними адміністрації, до останнього на місцях залишаються рятувальники, правоохоронці, працівники соціальних служб та комунальники.

"Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде. Звертаюся до жителів міста, якщо бачите, що біля вас встановлюють "зуби дракона", не баріться, збирайтеся і їдьте, буде небезпечно", - сказав голова Покровської МВА Сергій Добряк.

 

РБК-Україна пояснювало, що російські війська просуваються до Покровська. Серед їх планів, ймовірно, захоплення шахти з видобутку особливого виду вугілля - коксового.

На початку місяця українські військові зуміли зупинити наступ російської армії під Покровськом у Донецькій області.

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ПокровськОпалювальный сезонВійна Росії проти України